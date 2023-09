Hausse des prix de l'immobilier: le Luxembourg a déjà connu pire

LUXEMBOURG – Un rapport de l'Observatoire de l'habitat s'est penché sur l'évolution des prix de nos logements depuis 1975. On y distingue plusieurs grandes périodes et la hausse actuelle n'est pas une exception.

Archive Editpress

Même si le prix des maisons s'est effondré de 13,6% et celui des appartements existants de 4,5% entre le 2e trimestre 2022 et le 2e trimestre 2023, le niveau actuel inquiète toujours. Mais un rapport de l'Observatoire de l'habitat, publié mardi, rappelle que «des hausses similaires se sont produites à trois reprises depuis 1975», contribuant au constat que l'on fait aujourd'hui. Une augmentation qui a même été plus forte entre 1985 et 1992, avec sur sept ans +95,5% en hausse cumulée «des prix réels des logements», contre +85,9% sur douze ans entre 2010 et 2022.

À partir de 1986, le Luxembourg a connu une forte croissance à la fois économique et démographique. «Le taux de croissance de la population a augmenté continuellement, de 0,1% en 1982 jusqu'à +1,4% en 1993 en comparaison de l'année précédente», souligne le rapport. Entre 1985 et 1992, la population du pays a même augmenté de +7%, générant de fait un «fort besoin structurel en logement». Mais le «décalage» entre la demande et une «offre peu élastique» a été «l’artisan majeur des hausses de prix».

«La hausse des prix réels des logements a été supérieure à +5% par an chaque année entre 1986 et 1992», détaille l'Observatoire de l'habitat. Il a fallu une crise économique mondiale au début des années 1990 pour provoquer «une forte décélération des prix en 1993».

+16% entre 2019 et 2020

Et le constat offre-demande s'applique sur toutes les phases de hausse depuis 1975. Entre 2000 et 2007, la population du Grand-Duché a encore augmenté de 10%, soit plus de 50 000 personnes sur la période, et les prix réels des logements de 81,3%. «La hausse annuelle des prix réels des logements a systématiquement dépassé 6% chaque année entre 2001 et 2007 inclus», et là encore il a fallu la crise financière de 2008 pour la stopper.

La hausse que l'on constate aujourd'hui prend sa source en 2018, année charnière avant «une nette accélération de la croissance des prix». Conséquence de la forte baisse des taux d’intérêt depuis 2008/2009, maintenus à des niveaux historiquement bas jusqu’en milieu d’année 2022, mais aussi d'un «fort appétit des investisseurs pour le marché immobilier résidentiel». Illustration frappante entre 2019 et 2020, où les prix des logements ont pris… +16%.

Il semblerait que depuis le début de l'année 2023, la tendance soit de nouveau à la baisse des prix de l'immobilier existant. L’indice des prix de vente des logements fourni par le Statec a baissé de 6,4% entre le 2e trimestre 2022 et le 2e trimestre 2023, cumulé à une «très forte baisse de l'activité».

Editpress / Didier Sylvestre