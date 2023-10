Prix Nobel de la Paix: Narges Mohammadi a «éclaté de joie» en prison

La militante iranienne Narges Mohammadi, couronnée vendredi par le Prix Nobel de la Paix alors qu’elle est emprisonnée en Iran, a «éclaté de joie» et «célébré» cette victoire en compagnie de ses codétenues «dans leur cellule», a affirmé samedi la famille à l’AFP.

«Narges a appris être récipiendaire du Nobel de la paix hier en fin d’après-midi par les messages relayés depuis le quartier des hommes, qui ont plus facilement accès aux téléphones le vendredi», a indiqué la famille dans une déclaration transmise à l’AFP. «Narges et ses codétenues ont alors éclaté de joie et ont célébré cette victoire dans leur cellule».