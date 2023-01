Logement au Luxembourg : Sur un an, +15,9% dans la construction: du jamais vu depuis 48 ans

LUXEMBOURG – Sur un an, les prix dans la construction résidentielle ont bondi de 15,9%, note le Statec. Le taux de variation annuel atteint ainsi son plus haut niveau depuis avril 1975.

Sur un an, les prix dans la construction résidentielle se sont renchéris de 15,9%, indique ce lundi l'Institut national de la statistique et des études économiques. «Le taux de variation annuel atteint ainsi son plus haut niveau depuis avril 1975», souligne le Statec.

Dans le détail, l’indice des prix de la construction progresse de 6.8% entre les mois d'avril et octobre 2022, marquant un léger ralentissement par rapport au semestre précédent (+8.6% entre octobre 2021 et avril 2022). L’augmentation des coûts de l’énergie, de nombreux matériaux de construction et la répercussion de celle-ci sur les maîtres d’ouvrages «contribuent le plus» à cette nouvelle hausse conséquente.

Le gros-oeuvre, le corps de métier avec la plus forte pondération dans l’indice, présente une hausse semestrielle de 5.3%, inférieure à l’indice général (+6.8%). La fermeture du bâtiment, qui englobe les fenêtres avec les dispositifs de protection solaire, les portes de garages et les façades, est le corps de métier avec la plus forte progression semestrielle (+9.5%).

L'indice de synthèse général du mois d’octobre 2022, exprimé en base 100 en 1970, se chiffre à 1071.67 points. Cet indice est utilisé pour l’indexation de la quasi-totalité des contrats d’assurance-incendie ainsi que pour de nombreuses autres applications telles que l’actualisation de devis ou les contrats de vente en état futur d’achèvement.