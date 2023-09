Les déboires de Gerson Rodrigues, jugé pour violences

En plus de ses ennuis judiciaires, Gerson Rodrigues n'est plus appelé en sélection. Mélanie Maps

Retenu par ses obligations sportives, Gerson Rodrigues n'était pas présent mercredi après-midi à la cité judiciaire. Mais il n'a été question que de lui, pendant plus de trois heures au tribunal de Luxembourg. Jugé pour trois affaires de violences, dont l'une sur son ex-compagne Emilie Boland, et pour outrages à l'encontre de fonctionnaires de police, l'international luxembourgeois n'a pas été épargné par les victimes présumées.

À la barre, l'ex-Miss Luxembourg, titrée en 2020, a livré le récit d'une nuit chaotique, un soir de novembre 2022, entre virées dans les repaires sulfureux de la nuit luxembourgeoise – le Saumur puis la Joya – alcool, jalousie, sanglots et agression présumée. «Lorsqu'on est rentrés chez moi, il a haussé le ton, je me suis enfermée dans la chambre. Il a ensuite défoncé la porte, a cassé la fenêtre puis a tenté de m'agresser avec un miroir. Puis il m'a donné un coup de poing au visage et je me suis évanouie», a décrit Emilie Boland.

Emilie Boland a dénoncé Gerson Rodrigues dans une «story» sur Instagram.



Une version démentie par deux amis de Gerson ayant pris part à la soirée. Pour l'un d'entre eux, le footballeur a surtout été terrorisé par une tentative de suicide de la jeune femme – qu'elle confirme également – et a tenté par tous les moyens de faire redescendre la tension. Des vidéos filmées par l'autre ami présent – à la demande de Gerson – en attesteraient, certifie son avocat. Difficile pour autant de démêler le vrai du faux pour des magistrats perplexes face à des témoignages parfois confus.

«Le méli-mélo d'une affaire privée et compliquée» Me Rauchs, avocat de Gerson Rodrigues

«Ce que nous avons entendu, c'est un méli-mélo d'une affaire aussi privée que compliquée, probablement une relation toxique, mais au cours de laquelle personne n'a été frappé», a répondu à L'essentiel Me Rauchs, l'avocat du footballeur, qui dévoilera sa défense lors de la prochaine audience.

Le comportement présumé de Gerson avec les policiers intervenus sur place, qu'il aurait notamment insulté de «fils de p***», ne plaidera pas en sa faveur. Pas plus que les deux autres faits de violences dont est accusé le joueur de 28 ans. L'attaquant de Sivasspor est mis en cause pour avoir cassé une dent à un autre homme, toujours à la Joya. «C'est une bagarre avec un de ses amis. Ils se sont réconciliés depuis», relativise le conseil. Mais c'est une autre altercation, plus ancienne, qui pourrait lui valoir une peine plus importante.

Le procès de Gerson Rodrigues a commencé mercredi.

Vincent Lescaut

Fracture du nez et du plancher orbital pour un Français

Un Français de 41 ans, originaire de Terville, l'accuse de l'avoir frappé, après des échanges de regards en mars 2019 devant le Saumur. «Pas une simple affaire de coups et blessures, mais des faits de violence grave et surtout gratuite», a défendu l'avocate de la victime. L'homme a souffert d'une fracture du nez et du plancher orbital et subi deux opérations. Une troisième doit avoir lieu prochainement.

Des blessures qui lui ont valu trois mois d'incapacité de travail et des séquelles psychologiques. Considérant ce «traumatisme», l'avocate réclame 90 106 euros de dommages et intérêts. «C'est une affaire ancienne. La victime et son ami ont identifié M. Rodrigues après avoir effectué des recherches sur Internet…», répond l'avocat du footballeur.

«Qu'il assume sa punition et qu'il rembourse mon père» Emilie Boland, Miss Luxembourg 2020

Celui d'Emilie Boland réclame, lui, 6 928 euros. Mais sa cliente, avec qui Gerson était associé pour développer la marque Bogère, en fait avant tout une affaire de principe: «De l'argent, j'en ai assez. Je veux qu'il assume sa punition, afin qu'il ne se montre pas à nouveau agressif avec d'autres personnes. Et aussi qu'il rembourse mon père, qui a notamment payé le leasing de sa Ferrari», a glissé l'influenceuse luxembourgeoise à L'essentiel.

Suite des débats le 29 novembre, avec notamment les réquisitions du parquet. Écarté jusqu'à nouvel ordre de la sélection nationale suite à un différend avec Luc Holtz, le Luxembourgeois aux 55 matches et 16 buts avec les Lions rouges pourra, en attendant, tenter d'oublier ses déboires judiciaires sur le pré. Prêté à en Süper Lig turque, Gerson a parfaitement débuté la saison avec deux buts en quatre matches…