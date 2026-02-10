Les alentours de la rue du Fort Neiperg étaient leur terrain de chasse. Vincent Lescaut / L'essentiel

Durant les premières années de leur vingtaine, la plupart des jeunes adultes terminent leurs études ou recherchent un premier emploi. Mais les protagonistes du procès de ce mardi auraient eux pris la décision de créer ou de rejoindre un réseau de trafic de drogue, dans le quartier Gare. Des sept accusés, seuls quatre étaient présents dans la salle d’audience du tribunal de Luxembourg. Le parquet leur reproche d’avoir formé une association de malfaiteurs dans le but d’importer et de revendre de la cocaïne, de la marijuana et de l’héroïne sur le territoire du Grand-Duché. Des enquêteurs de la police les ont observés d'août à décembre 2023.

Rafael, suspecté d’être à la tête de ce réseau, faisait partie des absents. À sa place, Ana, sa petite amie de l’époque, «son bras droit» selon l’enquêteur, a répondu aux questions des juges. Elle avoue l'avoir aidé à se procurer de la drogue en France, près d'Armentières, en région lilloise. «J’étais obligée de faire ce qu’il voulait, j’avais peur de lui», dit-elle aux juges. La jeune femme de 25 ans prétend ne pas avoir été au courant du business quotidien de son ex. «Je ne sais pas trop de quelle drogue il s'agissait, je n'avais pas vraiment le droit de poser des questions.»

À 20 ans seulement, Leonardo rejoint le réseau

Cependant, selon les éléments de l'enquête, Ana aurait eu un rôle central dans le réseau de Rafael, entre août 2023 et le 26 octobre 2023. Elle aurait été en contact étroit avec les vendeurs de rue qui opéraient aux alentours de la rue du Fort Neipperg. Puis, le 26 octobre, elle effectue un dernier trajet d'approvisionnement pour Rafael avant de quitter la relation et le réseau. «Il me cherchait, j'ai dû me cacher», glisse-t-elle. Son amant lui cachait également qu'il était marié avec deux enfants.

Après le départ d'Ana, Rafael aurait sollicité l'aide de Leonardo, un jeune homme âgé de 20 ans à l'époque des faits. Devant les juges, celui qui a déjà fait de la prison pour une tentative de vol nie toute implication et dit simplement avoir «été toxicomane». Rafael, aujourd'hui âgé de 26 ans, n'est pas un inconnu de la justice non plus. En octobre dernier, il a été jugé pour tentative de meurtre. Lors d'une rixe entre sa bande et un réseau de trafiquants rival, il avait tiré sur un autre homme et l'avait grièvement blessé. Il a été condamné à quatre ans de prison. Selon les éléments de l'enquête, l'accusé, qui ne voulait pas être pris en flagrant délit, tentait de garder une certaine distance avec le trafic.

Des mineurs impliqués

Après avoir acheté sa drogue en France ou aux Pays-Bas, il l'aurait amenée dans un appartement à la frontière allemande appartenant à une amie. Puis il aurait préparé la drogue, surtout de la cocaïne et de l'héroïne en de petites boules prêtes à la revente. Il emmenait ensuite ces boules dans le quartier Gare où Ana et, plus tard, Leonardo les donnaient aux revendeurs de rue engagés par Rafael. Lui-même ne sortait pas de sa voiture. Les vendeurs étaient payés entre 80 et 100 euros par jour. Ce mode opératoire a été confirmé par Thomas, l'un de ses revendeurs. Le Belge, né en 2005, est arrivé avec plus d'une heure de retard en salle d'audience, mais a affirmé aux juges de la 12e chambre qu'il n'avait «plus rien à dire sur l'affaire».

Circonstance aggravante dans toute cette histoire, deux des revendeurs étaient mineurs à l'époque des faits. Ce procès continue mercredi après-midi.