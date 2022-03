Procès Fourniret : la cour d'assises poursuit ses délibérations

Réunie depuis le milieu de l'après-midi de mardi, la cour d'assises des Ardennes n'a pas encore rendu son verdict. Celui-ci devrait intervenir en début d'après-midi.

Les neuf jurés et trois magistrats, qui ont passé la nuit sur place, doivent répondre à 75 questions sur le degré de participation de chacun des accusés à une série de rapts, viols et meurtres commis en France et en Belgique entre 1987 et 2003.