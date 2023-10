«Nous assistons à un nettoyage ethnique à Gaza»

BRUXELLES/RAMALLAH – Le premier conseiller de la Mission de la Palestine auprès de l’Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg, Hassan Albalawi, a accordé un entretien à «L’essentiel», dans lequel il dénonce les «crimes» commis à Gaza, appelle à l‘arrêt des combats et à une intervention des Nations unies.

Le nombre de morts à Gaza est monté à 2 215 morts incluant 724 enfants, a indiqué samedi le ministère palestinien de la Santé du Hamas, après la multiplication des bombardements israéliens. AFP

- L'essentiel: Quelle est la position de l’autorité palestinienne sur les récents événements?

Hassan Albalawi, premier conseiller de la Mission de la Palestine auprès de l’Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg: Le président Mahmoud Abbas l’a dit: nous rejetons les attaques contre les civils, quels qu’ils soient. Et nous répétons que nous nous opposons à toutes pertes humaines, qu’elles soient palestiniennes ou israéliennes. Nous appelons à l’arrêt immédiat des hostilités. Cette flambée de violence ne doit cependant pas faire oublier le contexte du conflit, dont les racines du mal sont la colonisation illégale des territoires palestiniens.

Il ne se passe pas un jour sans qu’il y ait une victime en Cisjordanie, sans oublier les multiples attaques contre la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem. Nous avions averti la communauté internationale que cette situation allait conduire à une explosion de violence. Il faut être aveugle et sourd politiquement pour ne pas s'en rendre compte.

- À l’heure où nous parlons, le bilan humain dépasse les 2 000 morts…

L’armée israélienne d’occupation demande à 1,2 million de personnes de quitter le nord de la Bande de Gaza en l'espace de 24h et de se rendre dans le sud. Tout le monde sait que c’est impossible. Gaza est une prison à ciel ouvert. Nous assistons en direct à la télévision à un nettoyage ethnique de la population de Gaza. C’est le terme exact. Le siège de Gaza est une violation du droit international et ces bombardements de civils sont des crimes de guerre.

- Israël refuse pour l’heure d’ouvrir un couloir humanitaire au point de passage de Rafah.

Il y a des conflits partout dans le monde et il y a partout des corridors humanitaires. Israël se permet une nouvelle fois de violer le droit international. Cette tragédie s’inscrit dans la continuité de la «nakba» (ndlr: catastrophe en arabe, nom donné à la fuite de quelque 800 000 Palestiniens à la création de l'Etat d'Israël) de 1948, où près des deux tiers de la population palestinienne a été chassée de sa terre. Je le dis sereinement, nous assistons à une deuxième nakba.

- En déclenchant cette opération, le Hamas savait qu'il exposerait la population de Gaza. Quel était, selon vous, son but?

Je ne connais pas les intentions du Hamas, je représente l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), qui a toujours privilégié la voie pacifique. Mais on ne peut pas isoler l’attaque du Hamas de son contexte. Comme je l'ai dit, la bande de Gaza est ce que les observateurs appellent une «prison à ciel ouvert». 2,3 millions d’habitants vivent dans 365 km2, et elle est soumise à un blocus total depuis 17 ans. Toutes les infrastructures sont frappées depuis des années et il n’y a aucune perspective pour ses habitants.

- Êtes-vous en contact avec la bande de Gaza?

J’ai une partie de ma famille à Gaza. Les gens vivent au jour le jour. Ils ne sont pas sûrs qu’ils se lèveront le lendemain. Israël a pris la décision d’exécuter collectivement des civils. C’est une punition collective, un massacre, au sens propre du terme. Si la communauté internationale n’intervient pas, les conséquences seront encore plus dramatiques.

- Avez-vous été en contact avec le gouvernement luxembourgeois depuis le début des hostilités?

Nous sommes régulièrement en contact avec le gouvernement luxembourgeois et nous savons que la position de principe du Luxembourg est la nécessité de l’application du droit international. Le Luxembourg et son ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselbrorn, ont pris des positions claires et nettes et les ont toujours maintenues: la dénonciation de la colonisation, le respect des droits humains et la création d’un Etat palestinien.

- Craignez-vous un changement dans vos relations avec le nouveau gouvernement?

On respecte le choix de la population de choisir ses représentants. Je pense que les positions de principe du Luxembourg ne devraient pas changer. Le Luxembourg est un pays ami du peuple palestinien.

- Comment analysez-vous les réactions diplomatiques et médiatiques européennes qui ont suivi le début de la guerre?

Nous sommes déçus de la position des dirigeants européens, dont les premiers mots de solidarité ont été exclusivement dirigés vers Israël. Pas un mot sur ce qui se passe à Gaza et les crimes qui y sont perpétrés. Il semblerait que seules les victimes israéliennes comptent. Mais nous ne sommes pas seuls. De nombreux parlementaires et des personnes de la société civile sont épris de justice et de paix et nous soutiennent. Nous savons que notre peuple mène un combat pour la justice.

- Quelles seraient selon vous les solutions pour une sortie de crise et une fin des combats?

Seule l’intervention immédiate des Nations unies peut stopper Israël, qui avec ce massacre est actuellement en train de procéder à des bouleversements démographiques profonds. Ces agressions vont avoir de graves conséquences sur la stabilité de région.