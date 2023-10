Proche-Orient: Un raid turc tue 29 Kurdes dans le nord-est de la Syrie

Les raids, qui ont baissé d’intensité au cours du week-end, avaient fait au moins quinze morts jeudi et vendredi, dont huit civils, selon l’administration kurde autonome.

Vingt-neuf membres des forces kurdes en Syrie ont été tués et 28 autres blessés, dans un nouveau raid de la Turquie qui a visé un de leurs centres de formation, dans le nord-est du pays, ont indiqué lundi les autorités de la région semi-autonome.

Une académie des forces antidrogue kurdes figurait parmi les cibles visées durant la nuit, ont indiqué les autorités kurdes, dans un communiqué, ajoutant que «29 membres des forces antidrogue ont été tués et 28 autres blessés», dont certains grièvement.

Selon des correspondants de l’AFP dans la région, notamment à Qamichli, dans la province de Hassaké, les hôpitaux et les mosquées ont appelé la population à faire des dons de sang, en raison du grand nombre de blessés.

Les raids, qui ont baissé d’intensité au cours du week-end, avaient fait au moins quinze morts jeudi et vendredi, dont huit civils selon l’administration kurde autonome. Ils ont notamment visé des infrastructures civiles selon la même source, mais également «des quartiers généraux et des abris» utilisés par les forces kurdes d’après Ankara.

Revendiqué par le PKK

La Turquie, qui déploie des troupes dans le nord de la Syrie, morcelée par la guerre, a intensifié ses raids contre des cibles kurdes en Syrie et en Irak voisin, en représailles à l’attentat d’Ankara. L’attaque a été revendiquée par une branche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, turc), en lutte armée contre les autorités turques et considéré comme groupe «terroriste» par Ankara et ses alliés occidentaux. Le PKK a des bases dans le Kurdistan d’Irak (nord).