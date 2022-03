Prodigy va sortir l'artillerie lourde

ESCH-BELVAL - Prodigy invite Enter Shikari à partager la scène de la Rockhal, ce dimanche.

The Prodigy a inscris son nom en majuscules dans le livre de l'histoire de la pop, grâce à «Smack My Bitch Up», et sa vidéo l'accompagnant. Le clip chaud comme la braise a fait du trio, le groupe le plus tendance et controversé de 1997.