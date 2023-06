Cinq bonnes raisons de faire son lit le matin

Faire son lit ne prend que quelques minutes, mais a des effets positifs sur le reste de la journée. GETTY IMAGES

«Pas le temps». «Personne ne le voit, de toute façon» ou encore «Ce n’est pas important» font partie des excuses les plus courantes pour ne pas faire son lit. Il n’est toutefois pas nécessaire de le mettre en scène comme s’il sortait tout droit d’un magazine déco. Le simple fait de le faire a déjà un effet positif sur le bien-être. Voici cinq bonnes raisons d’adopter cette habitude souvent perçues comme une corvée.

Une tâche accomplie dès le début de la journée

Accomplir une tâche dès le matin est motivant. PEXELS/MONSTERA

Même si elle est minime, faire son lit est une tâche que l’on peut rayer de sa liste de choses à faire. Cela procure un sentiment de fierté et d’accomplissement qui renvoie une bonne image de soi-même. Un sujet sur lequel William McRaven, un ancien amiral de la US Navy, professeur d’université et auteur, a même écrit un livre. Dans cet ouvrage intitulé «Make Your Bed» (faites votre lit), il explique que «commencer la journée en faisant son lit procure un sentiment de fierté et motive à faire d’autres choses».

Motivant pour garder sa chambre propre

C’est bien connu: le désordre engendre le désordre. La cuisine en est la parfaite illustration. S’il y a déjà des tasses dans l’évier, la tentation d’y entasser encore plus de vaisselle est bien plus grande que s’il était vide et propre. Il en va de même pour la chambre à coucher. Si on fait l’effort de faire son lit, il est fort probable que la motivation à garder cette pièce bien rangée soit plus importante.

Productivité accrue

Prendre deux minutes le matin pour faire son lit peut, de manière générale, rendre plus productif. UNSPLASH/JULIA EVANS

Dans son ouvrage intitulé «The Power of Habit» («Le Pouvoir des habitudes»), le journaliste et auteur de best-sellers, Charles Duhigg, soutient que faire son lit augmente la productivité.

Antistress et source de bonheur

On passe environ un tiers de sa vie dans la chambre à coucher. Son aspect a donc forcément des répercussions sur l’humeur. Un environnement désordonné invite moins volontiers à la détente. En revanche, un lit bien fait donne instantanément l’impression que la pièce est plus rangée. Gretchen Rubin, l’auteure de «The Happiness Project» («Opération bonheur»), a découvert lors de ses recherches pour l’écriture de son livre que de nombreuses personnes déclaraient être plus heureuses après avoir pris l’habitude de faire leur lit.

Une question d’esthétique

Qu’il soit ou non recouvert d’un couvre-lit ou de coussins décoratifs, un lit bien fait est plus esthétique et fait plus propre. UNSPLASH/SPACEJOY