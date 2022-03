Produire lentement, une stratégie qui rapporte

MONT-SAINT-MARTIN - En 1999, Jean Kircher a ouvert sa boulangerie pour prendre le temps de faire son pain. Il a convaincu au Grand-Duché et à l'export.

Le boulanger ouvre alors «Pains et Tradition» à Wolkrange, à la frontière belge. Cette boulangerie travaille avec «la belle restauration luxembourgeoise». Puis il livre les magasins Cactus. «Parmi les clients classiques, 20% se posent la question de ce qu'ils mangent. Ils apprécient nos produits même s'ils sont plus chers. La troisième vente en boulangerie chez Cactus, c'est notre pain ardennais», note Jean Kircher.

Aujourd'hui, Pains et Tradition sort de la Grande Région. Il réalise 60% de son chiffre d'affaires au Luxembourg et en Belgique, le reste de la production va en Allemagne, en Scandinavie et même en Russie. Jean Kircher compte bientôt livrer le Canada. Le tout avec une production concentrée à Mont-Saint-Martin où l'entreprise est installée depuis un an. Elle emploie 45 salariés et produit 5000 kilos de pains par jour pour un chiffre d'affaires de 5millions d'euros.