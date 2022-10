En Alsace: Il avait abordé les caricatures de Mahomet en classe: un prof menacé de mort

Un professeur du lycée Scheurer-Kestner de Thann (Haut-Rhin) a «subi des menaces de mort de la part de l'oncle d'une de ses élèves» début octobre après avoir «abordé en classe la liberté d'expression, les caricatures de Mahomet et Charlie Hebdo», selon une source judiciaire. Le rectorat de Strasbourg a «fermement» condamné mercredi ces «intimidations et menaces».

Les faits se sont produits le 4 octobre, après un cours de sciences économiques et sociales. «Lors d'une discussion entre les élèves et l'enseignant, une jeune fille a tenu des propos qui tendaient à justifier les attentats de Charlie Hebdo», a expliqué la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. Peu de temps après, la mère de l'élève et son oncle sont entrés dans le lycée et des propos «virulents» ont été proférés.