Quels sont les profils les plus prisés par les entreprises?

Les profils spécialisés dans la finance, la comptabilité ou encore les technologies sont très prisés par les entreprises luxembourgeoises. «Les maîtres-mots pour les entreprises sont agilité et adaptabilité. Du côté des candidats, il est très largement apprécié de voir que l'employeur fait des efforts en ce qui concerne le télétravail, aussi bien pour les juniors que les candidats plus expérimentés», indique Amandine Bianchi, expert chez Robert Half Luxembourg.

Alors que le marché du travail est très tendu, «il est important pour les recruteurs de montrer de la sympathie, de comprendre les problématiques des travailleurs, en proposant des horaires flexibles, par exemple. D'autant plus dans un pays où de nombreux salariés sont frontaliers et les temps de trajet de plus en plus longs», ajoute-t-elle.

Télétravail, flexibilité de l'emploi du temps et durée du temps de travail, avantages en nature... permettent d'attirer des candidats, mais aussi de garder ses collaborateurs. Ce qui devient de plus en plus difficile. «Le marché est très volatil. Les salariés n'hésitent pas à démissionner pour gagner plus ailleurs ou pour d'autres avantages. 98% des candidats recrutés dans la comptabilité, la finance et les technologies sont déjà en poste. Nombreux sont ceux à être en contact avec plusieurs recruteurs», conclut Amandine Bianchi.