Prévisions météo : Profitez bien du soleil, les flocons reviennent bientôt

LUXEMBOURG - Après une semaine durant laquelle le Grand-Duché a pleinement bénéficié d'un grand ciel bleu, la situation va se couvrir peu à peu pour arriver à un week-end quelque peu neigeux.

«À partir de jeudi, le temps va devenir nuageux et nous prévoyons de faibles épisodes pluvieux, voire neigeux pour vendredi et samedi», indique mardi matin Jacques Zimmer, directeur-adjoint des services météorologiques luxembourgeois. En clair, quelques flocons sont attendus en cette fin de semaine. Des flocons qui ne devraient cependant pas atteindre le niveau de samedi dernier, selon les prévisions.

Pour de ce qui est des températures qui vont repartir légèrement à la hausse, ce phénomène s'explique par un changement de zone d'influence. À partir de jeudi donc, le Luxembourg va se retrouver sous l'influence d'une nouvelle masse d'air en provenance non plus de l'Europe de l'Est, mais de l'Angleterre.