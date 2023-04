«Profondément blessée», Monica Semedo répond et contre-attaque

L'élue DP «nie fermement avoir eu un comportement harcelant» et «regrette qu'il n'ait été tenu compte des très nombreuses preuves produites». L'affaire a fait l'objet d'une enquête portée par le Comité consultatif du Parlement européen chargé des plaintes pour harcèlement. Monica Semedo ajoute avoir fait preuve de «franchise, de transparence et d'honnêteté» durant toute la procédure.

Elle va saisir le Tribunal de l'Union européenne

Dans sa lancée, l'eurodéputée luxembourgeoise dit être «dans l'obligation de remettre en cause l'objectivité ou la neutralité de ce Comité et le déroulement de l'enquête», faisant référence aux «fuites qui ont émaillé le travail confidentiel». Monica Semedo ajoute être «profondément blessée» et annonce qu'elle saisira le Tribunal de l'Union européenne pour un recours en annulation de la sanction qui la concerne et prise en «absence de fondement».