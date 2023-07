Luxembourg : Ce lycée interdit les GSM aux élèves... et aux profs

Les élèves plus âgés pourront garder leur téléphone, mais s’ils l’utilisent, il sera confisqué.

«Les écrans portables et personnels ont été estimés défavorables à une atmosphère agréable et studieuse», avance la direction du lycée Ermesinde, à Mersch. Basé sur ce constat, le lycée a décidé d’interdire purement et simplement l’utilisation du GSM dans son enceinte. Cela vaut pour les élèves, mais aussi, sauf cas précis, pour le personnel.

Plus précisément, les tablettes et laptops sont interdits pour les élèves de la 7e à la 5e. Leurs aînés, eux, peuvent garder leur téléphone sur eux, mais s’ils se font attraper à l’utiliser, il sera confisqué et ils devront le récupérer au secrétariat. Ils peuvent utiliser leurs tablettes et laptops uniquement dans un but éducatif.

Pour une utilisation «intelligente» des outils digitaux

«La décision du lycée Ermesinde a été prise après un processus de réflexion de plus de deux ans et a pour objectif de mieux prendre en compte les spécificités de son concept pédagogique, qui se base notamment sur l’échange et la collaboration entre les élèves», souligne le ministère de l’Éducation nationale. En précisant que la place du smartphone sur les campus est laissée à la discrétion des établissements. Certains lycées obligent ainsi leurs élèves à déposer leurs GSM dans une boîte prévue à cet effet avant de rentrer en cours pour le récupérer à la sortie.

«Le lycée Ermesinde ne remet pas en question les outils digitaux, souligne le ministère. Dans la pratique pédagogique, des PC continuent d’être utilisés». «L’ordinateur et l’intelligence artificielle constituent des opportunités absolument indéniables et considérables, acquiesce la direction du lycée. Il faut cependant, pour les utiliser intelligemment et efficacement, un recul et une culture générale que paradoxalement l’ordinateur ne permet pas d’acquérir quand il est utilisé excessivement et trop rapidement».