Projet-pilote pour oublier l'auto

Les modes de déplacements

alternatifs peuvent remplacer l’auto en ville. Une expérience-pilote entend le prouver.

Les Nantais ont lancé un appel d’offres d’un genre nouveau. Êtes-vous accro à la voiture au point de ne plus pouvoir vous en passer? Êtes-vous capable de ne plus employer votre auto adorée si nous mettons à votre disposition, gratuitement et durant huit semaines, tous les modes de déplacements alternatifs, à savoir l’autobus, le tramway, le vélo et la voiture en libre-service?