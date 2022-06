Au Luxembourg : «Projeté de l'autre coté de la route»: un accident spectaculaire fait deux blessés

MAMER/KEHLEN – Un accident de la circulation impliquant quatre voitures et faisant deux blessés s'est produit ce lundi matin, sur le CR102, note la police.

Un accident de la circulation impliquant quatre voitures s'est produit ce matin, vers 8h20, sur le CR102 entre Mamer et Kehlen, indique la police. Il a fait deux blessés. «Une voiture qui se dirigeait vers Kehlen, depuis le rond-point de Mamer, a dérapé dans un virage, expliquent les forces de l'ordre. Elle a heurté le mur et la glissière de sécurité, ce qui l'a projetée de l'autre côté de la chaussée, où elle a également heurté ces éléments de protection».

Une conductrice de Kehlen qui s'approchait du lieu de l'accident n'a pas pu éviter la voiture accidentée sur sa voie de circulation et l'avant de son véhicule a heurté le côté conducteur, poursuivent les autorités. Une troisième usagère de la route a également été impliquée dans l'accident. «Un autre conducteur qui s'approchait du lieu de l'accident a pu immobiliser sa voiture à temps, mais son véhicule a été touché et endommagé par une roue (jante et pneu) brisée lors de l'accident, ajoute la police. Les deuxième et dernière personnes citées ne semblaient pas avoir été blessées».