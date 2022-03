«Génial!» : Promouvoir des inventeurs

LUXEMBOURG - La seconde édition du concours «Génial!» vise à encourager l'innovation et l'inventivité des jeunes.

«Une interface avec l'ordinateur mesure la glycémie dans mon sang et permet d'adapter le taux d'insuline à mes besoins». Une pompe à insuline implantée dans son corps entre en fonction et adapte les paramètres nécessaires. Et les mesures sont directement envoyées chez son médecin.