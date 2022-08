Pronti : Comment trouver le sac parfait pour la rentrée?

Finis les tongs et les sacs de plage, la fin des vacances a sonné. Et avec elle revient le vrai casse-tête de la rentrée: la recherche du sac parfait! Pour réussir à trouver la perle rare, rendez-vous dans les magasins Pronti, qui proposent des sacs adaptés à chaque usage.

Si votre bambin rentre en maternelle, fonctionnez plutôt au coup de cœur. Certains pencheront pour un sac à l’effigie de leur héros préféré, Spiderman par exemple, quand d’autres opteront plutôt pour le total look rose. La forme, que ce soit un sac ou un cartable, importe peu à cet âge. L’essentiel est qu’il soit facile à ouvrir et fermer, pour que votre enfant puisse accéder sans souci à son goûter ou son doudou!

Les choses sérieuses commencent en primaire. À cet âge, le cartable reste indispensable, pour une répartition efficace du poids. Grâce à ses subdivisions intérieures, il permet à l’enfant d’apprendre l’ordre et l’organisation. Il se décline aussi sur roulettes, pour pouvoir tirer les charges un peu lourdes et supprimer le risque de douleurs dorsales. Pensez toutefois à bien lire le règlement scolaire de votre enfant avant de craquer pour les roulettes: certains établissements les interdisent, notamment pour des raisons de nuisances sonores.

Pour les plus grands qui terminent leur primaire, vous pouvez opter pour un sac à dos. Mais comparez bien les modèles : deux sacs à dos de même capacité peuvent avoir un nombre de compartiments différents, et donc plus ou moins de rangements. Quel que soit le sac choisi, veillez à ce que la largeur et la hauteur du sac ne dépassent pas celle de l’enfant, même si le poids est réparti sur l’ensemble du dos. Ce poids total ne doit pas peser plus de 10% de celui de l’enfant. Veillez à choisir un modèle aux bretelles larges, de préférence rembourrées pour protéger les épaules de votre enfant. Réglez-les bien à l’identique à droite et à gauche.