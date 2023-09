Proposition européenne: Faut-il créer un permis spécial pour conduire un SUV?

Faudra-t-il bientôt passer un permis spécial pour conduire un SUV en Europe? C'est en tout cas ce que prône l'eurodéputée écologiste française Karima Delli. Rapporteure de la directive européenne sur le permis de conduire en Europe et présidente de la commission parlementaire en charge des transports et du tourisme, elle souhaite que la conduite de ce type de véhicule soit mieux réglementée. Pour différentes raisons.

«Les SUV, c’est une aberration écologique, énergétique et ça prend trop de place dans l’espace public», a-t-elle expliqué à nos confrères de 20minutes. En plus des arguments écologiques, c'est selon elle aussi un problème de sécurité routière: «En cas de collision avec un SUV plutôt qu’une voiture classique, un piéton a deux fois plus de chances de mourir. Un conducteur de SUV a 10% de risques supplémentaires d’avoir un accident qu’un conducteur de voiture légère», argue-t-elle, avançant qu'il s'apparente à «un camion léger plutôt qu'à une grosse voiture»