«Le Parisien» présente ses excuses : Propriétaires spoliés par des squatteurs: tout était bidon

Le témoignage d’un couple, qui n’a pas pu s’installer dans leur nouvelle propriété du fait qu’elle était squattée, a ému la toile et le gouvernement français. Le hic: ils ont berné tout le monde, y compris le quotidien en mentant sur leur histoire.

Cette histoire a ému non seulement la toile, mais également le gouvernement. Les ministres de l’Intérieur et de la Cohésion des territoires Gérald Darmanin et Amélie de Montchalin ont ainsi dénoncé une situation «inacceptable» et ont exhorté le préfet du département à «engager la procédure de l’article 38 de la loi Dalo pour une évacuation rapide des occupants illégaux», relate Radiofrance.fr. Gain de cause a même été obtenu puisqu’un arrêté de mise en demeure a été publié par la préfecture du département. Le hic: le couple a menti sur leur histoire devant la caméra du Parisien.