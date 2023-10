Elle pensait que les hommes infidèles n'allaient pas la dénoncer

Brenda pensait que ces messieurs, dont certains étaient mariés, n’oseraient pas porter plainte par peur d’ébruiter l’affaire. Trois hommes ont pourtant franchi le pas. L’enquête a permis de déterminer qu’en quatre mois, entre décembre 2022 et avril dernier, la prostituée a touché plus de 12 000 euros indûment et sévi au moins à trente-trois reprises.