Protection des consommateurs: L’UE ouvre une enquête visant Amazon

Possibilité de refuser les recommandations

Pas de mise en cause à ce stade

Le DSA contraint par ailleurs les sites de vente en ligne à contrôler l’identité des vendeurs avant de les autoriser sur leur plateforme et les oblige à bloquer les fraudeurs récidivistes. «Amazon doit fournir les informations demandées à la Commission au plus tard le 6 décembre 2023. Sur la base de l’évaluation des réponses d’Amazon, la Commission déterminera les prochaines étapes», précise le communiqué. Une telle demande d’information, en vertu du DSA, ne constitue pas une mise en cause à ce stade.

Il s’agit toutefois d’une première étape dans une procédure qui peut conduire à terme à de lourdes sanctions financières en cas d’infractions avérées et prolongées à la réglementation. Dans des cas extrêmes, les amendes pourront atteindre 6% du chiffre d’affaires mondial des groupes mis en cause.

Amazon se défend

«Nous examinons cette demande et travaillons en étroite collaboration avec la Commission européenne», a réagi Amazon dans un communiqué. Le groupe américain assure qu’il «partage l’objectif de la Commission de créer un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable». Il assure investir «considérablement» dans la lutte contre les contenus illégaux.

Amazon estime avoir mobilisé l’an dernier plus de 1,2 milliard de dollars et plus de 15.000 personnes dans le monde, pour protéger sa plateforme, ses clients et partenaires, contre la contrefaçon et différentes formes de fraude.