Protection des données à caractère personnel



Des cookies ou autres traceurs sont-ils utilisés par Edita S.A.?



Le site utilise des cookies clients ainsi qu’un système de tracking.

2.a) Gestion des Cookies

Le site peut utiliser des cookies clients, permettant d’analyser les informations relatives à la navigation de l’utilisateur. Un cookie est un fichier texte stocké par votre navigateur sur un espace dédié de votre ordinateur, à l’occasion de la consultation d’un site Internet. En aucun cas, ce fichier ne permet à celui qui l’a déposé d’obtenir des informations enregistrées sur votre disque dur ou des informations personnelles. D’une manière générale, l’utilisation de cookies sert à améliorer nos services et à les rendre plus efficaces.

Notre site utilise des cookies pour en mesurer l’audience et, en fonction des informations statistiques recueillies sur les parcours de navigation, améliorer leur accessibilité.

Ils sont déposés par ce site sur votre ordinateur. Ils contiennent notamment le nom du serveur qui l’a écrit, un identifiant sous forme de numéro unique et une date d’expiration.

Vous pouvez décidez vous-même si le site est autorisé ou non à mémoriser des cookies sur votre ordinateur. D’autre part, vous avez à tout moment le choix de régler les options de votre navigateur de sorte que les cookies ne soient pas acceptés et mémorisés.

Par ailleurs, vous pouvez à tout moment effacer, via le navigateur, des cookies déjà sauvegardés. L’utilisation de certaines fonctionnalités de ce portail ne peut en aucun cas être limitée ou désactivée si l’utilisateur refuse les cookies.

2.b) Système de tracking

Dans le but d’améliorer notre service, nous collectons des « données de tracking ». Ceux-ci donnent des informations sur votre comportement sur notre site. De telles données de tracking ne nous permettent pas de vous identifier.

Le système de tracking utilisé: Google Analytics

Vous avez la possibilité de vous opposer à la saisie et au traitement de ces données par Google Analytics en installant un cookie opt-out qui empêche la saisie future de vos données lors de votre navigation sur ce site internet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Pour plus d’informations vous êtes invités à consulter la politique de confidentialité de Google Analytics.



Quels sont vos droits concernant vos données à caractère personnel ?



En application du RGPD vous disposez d’une série de droits.

3.a) Droit d’accès

Vous avez le droit d’obtenir d’Edita la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes:



Les catégories des données personnelles collectées et traitées ;

Les finalités de leur traitement ;

Les catégories des destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées ou sont susceptibles d’être communiquées ;

La durée de conservation des données à caractère personnel;

Des informations concernant vos droits à l’égard de vos données à caractère personnel.



3.b) Droit d’opposition

Vous pouvez vous opposer, pour des motifs légitimes, à tout traitement de vos données à caractère personnel. Ainsi, Edita ne traitera plus vos données personnelles, à moins qu’elle ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

3.c) Droit de rectification

Vous disposez de la possibilité de demander à faire corriger vos données à caractère personnel si celles-ci se révèlent inexactes, incomplètes ou obsolètes.

3.d) Droit à l’oubli

Vous pouvez demander à ce que vos données à caractère personnel soient supprimées si ces données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou sont traitées, si vous retirez votre consentement au traitement de vos données personnelles, sous réserve que votre consentement préalable ait été la base légale de leur collecte et leur traitement et qu’il n’existe pas d’autre base légale les justifiant, vous vous êtes opposé à la collecte ou au traitement de vos données à caractère personnel conformément à l’alinéa suivant, le traitement des données à caractère personnel de est illicite, vos données à caractère personnel doivent être supprimées pour qu’Edita se conforme à une obligation légale mise à sa charge ou si vous êtes mineur au moment de la collecte de vos données à caractère personnel.

3.e) Droit à la limitation du traitement

Vous pouvez exiger d’Edita que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

3.f) Droit à la portabilité des données

Vous avez le droit de recevoir vos données à caractère personnel collectées ou traitées par Edita, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans qu’Edita auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle.



Qui contacter en cas de litige ou de question ?



Si vous entendez exercer ces droits, veuillez contacter notre Data Protection & Compliance Officer (Mme. Verena Hoffeld).









Adresse postale: 115a, Rue Emile Mark, Differdange

Téléphone: +352 26 58 66 1









En outre, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD).









Adresse postale: 1, Avenue du Rock’n’Roll, Esch-sur-Alzette

Téléphone: +352 26 10 60 -1











Quels plugiciels sociaux sont utilisés par Edita ?



Le site intègre une multitude de plugiciels sociaux.

5.a) Facebook

Le site intègre des plugiciels sociaux (ci-après Plugins) du réseau social Facebook qui est exploité par Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Etats-Unis (ci-après dénommé Facebook).

Vous pouvez trouver un aperçu des plugins Facebook en consultant: http://developers.facebook.com/docs/plugins.

Lorsque vous visitez nos pages, le plugin sert à établir une connexion directe entre votre navigateur et le serveur Facebook. Cela donne à Facebook l’information que vous avez visité notre site avec votre adresse IP.

Si vous cliquez sur le bouton Facebook quand vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous pouvez lier le contenu de nos pages à votre profil Facebook. Cela permet à Facebook d’associer la visite de nos pages à votre compte utilisateur. En tant que fournisseur de pages, nous ne recevons aucune information du contenu des données transmises ainsi que de leur utilisation par Facebook.

Pour plus d’informations, consultez la politique de confidentialité de Facebook sur https://www.facebook.com/about/privacy/. Si vous ne souhaitez pas que Facebook associe la visite de notre site à votre compte utilisateur Facebook, vous devez vous déconnecter de votre compte utilisateur Facebook.

Vous pouvez également complètement bloquer le chargement des plugins Facebook par votre serveur à l’aide des modules d’extension « add-on », par exemple Facebook Blocker (voir (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

5.b) Twitter

Les fonctions du service Twitter sont intégrées sur nos sites. Ces fonctions sont offertes par Twitter Inc., 795, rue Folsom, bureau 600, San Francisco, CA 94107, États-Unis. En utilisant Twitter et la fonctionnalité « Re-Tweet », les sites web que vous visitez sont liés à votre compte Twitter et partagés avec d’autres utilisateurs. Vous trouvez un aperçu des plugins Twitter et de leur apparence sur: twitter.com/about/resources/buttons.

Dans ce cas, les données telles que l’adresse IP, le type de navigateur, les domaines récupérés, les pages visitées, les fournisseurs mobiles, les ID d’appareil et d’application et les termes de recherche sont envoyés à Twitter. En tant que fournisseur de pages, nous ne sommes pas au courant du contenu des données transmises ainsi que de leur utilisation par Twitter.

Pour plus d’informations, consultez la politique de confidentialité de Facebook sur http://twitter.com/privacy. Vous pouvez modifier vos paramètres de confidentialité sur Twitter dans les paramètres du compte à l’adresse http://twitter.com/account/settings.

5.c) Google+

Notre site web utilise des plugiciels sociaux (plugins) du réseau social Google+ qui est exploité par la société Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Etats-Unis (« Google »). Les plugins sont reconnaissables aux boutons dotés du signe « g+ » sur fond blanc ou coloré. Vous trouvez un aperçu des plugins Google et de leur apparence sur: developers.google.com/+/plugins.

Si vous cliquez sur le bouton g+ quand vous êtes connecté à votre compte Google+, vous pouvez lier le contenu de nos pages à votre profil Google+. Cela permet à Google+ d’associer la visite de nos pages à votre compte utilisateur. En tant que fournisseur de pages, nous ne recevons aucune information du contenu des données transmises ainsi que de leur utilisation par Google+.

Lorsque vous désirez avoir plus d’informations concernant le traitement et l’utilisation ultérieur des données par Google ainsi que vos droits et les paramétrages possibles permettant de protéger votre vie privée, veuillez consulter les informations concernant la protection des données de Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Si vous ne souhaitez pas que Google attribue les données collectées lors de la visite de notre site à votre profil Google, vous devez vous déconnecter de Google+ avant de visiter notre site. Vous pouvez également complètement bloquer le chargement des plugins Google par votre serveur par exemple à l’aide du script bloqueur « Noscript » (http://noscript.net/).

5.d) Instagram

Le site intègre des plugiciels sociaux du réseau social Instagram qui est exploité par Instagram Inc. sise à 181, South Park Street Suite 2, San Francisco, CA 94107, Etats-Unis.

Lorsque vous visitez nos pages, le plugin sert à établir une connexion directe entre votre navigateur et le serveur Instagram. Cela donne à Instagram l’information que vous avez visité notre site avec votre adresse IP.

Si vous cliquez sur le bouton Instagram quand vous êtes connecté à votre compte Instagram, vous pouvez lier le contenu de nos pages à votre profil Instagram. Cela permet à Instagram d’associer la visite de nos pages à votre compte utilisateur. En tant que fournisseur de pages, nous ne recevons aucune information du contenu des données transmises ainsi que de leur utilisation par Instagram.

Pour plus d’informations, consultez la politique de confidentialité d’Instagram sur https://help.instagram.com/155833707900388. Si vous ne souhaitez pas que Instagram associe votre visite de notre site à votre compte utilisateur Instagram, vous devez vous déconnecter de votre compte utilisateur Instagram.

5.e) LinkedIn

Le site intègre des plugiciels sociaux (ci-après Plugins) du réseau social LinkedIn qui est exploité par LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, 2 Wilton Place, Dublin, Irlande.

Lorsque vous visitez nos pages, le plugin sert à établir une connexion directe entre votre navigateur et le serveur LinkedIn. Cela donne à Linkedin l’information que vous avez visité notre site avec votre adresse IP.

Si vous cliquez sur le bouton Instagram quand vous êtes connecté à votre compte Linkedin, vous pouvez lier le contenu de nos pages à votre profil LinkedIn. Cela permet à LinkedIn d’associer la visite de nos pages à votre compte utilisateur. En tant que fournisseur de pages, nous ne recevons aucune information du contenu des données transmises ainsi que de leur utilisation par LinkedIn.

Pour plus d’informations, consultez la politique de confidentialité de LinkedIn sur https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Si vous ne souhaitez pas que LinkedIn associe votre visite de notre site à votre compte utilisateur LinkedIn, vous devez vous déconnecter de votre compte utilisateur LinkedIn.



Quelles mesures sont prises afin de garantir la protection de vos données personnelles ?



Edita met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées concernant le traitement de données personnelles afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. De plus Edita s’engage à améliorer constamment ses mesures de sécurité en fonction de l’évolution technologique.

6.a) Notification en cas d’une violation de données à caractère personnel

En cas de violation de données à caractère personnel, Edita notifie la violation en question à l’autorité de contrôle compétente conformément à l’article 55 du RGPD, dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification à l’autorité de contrôle n’a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard.

D’autre part, lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, Edita communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.