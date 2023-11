Protection des mineurs: L'UE ouvre une enquête visant TikTok et YouTube

TikTok et YouTube doivent fournir les informations demandées à la Commission au plus tard le 30 novembre 2023.

Mais il s'agit d'une première étape dans des procédures qui peuvent conduire à de lourdes sanctions financières, en cas d'infractions avérées et prolongées à la réglementation. Dans des cas extrêmes, les amendes peuvent atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial des groupes mis en cause. «TikTok et YouTube doivent fournir les informations demandées à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2023. En fonction de l'évaluation des réponses, la Commission déterminera les prochaines étapes», a-t-elle précisé.