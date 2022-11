Vigilance au Luxembourg: Un ustensile pour protéger son verre en soirée

Des suspicions de filles droguées à leur insu la semaine dernière au Elloween bal à Ell. Énième épisode d'un triste feuilleton de plus en plus récurrent dans les soirées festives. «Une de mes copines en a elle-même été victime en boîte de nuit, et franchement, aujourd'hui, je ne me sens pas à l'aise quand je sors en soirée», explique Flore Munoz, 31 ans, Alsacienne installée au Luxembourg depuis quelques mois. C'est en partant de cette funeste expérience que la trentenaire, Product Manager chez CFM, s'est lancée dans la création de couvercles pour verres en lycra, percés d'un trou pour laisser passer une paille.