A la piscine: Protégez vos enfants, ne leur achetez pas un maillot de bain de cette couleur

Nikki Scarnati est une maman et une maître-nageuse établie en Floride. Sur les réseaux sociaux, elle mène une campagne de prévention contre les accidents à la piscine et à la plage. Fin mars, elle a publié sur TikTok une vidéo dans laquelle elle explique pourquoi les enfants ne doivent pas porter un maillot de bain bleu ciel. Son post a fait le buzz et affiche 5,6 millions de vues.