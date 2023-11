Province de Liège: Une famille entière périt dans un incendie à Huy

«Nous avons été contactés à 23h52 exactement, pour un incendie de bâtiment (…) À notre arrivée sur place, l’ensemble de la façade avant était un mur de flammes. Au fur et à mesure de notre travail et de notre progression dans le bâtiment, nous avons trouvé une victime, puis deux, puis trois… Pour finalement se rendre compte qu’il y avait six victimes dans cet incendie, une famille complète. Un couple et ses 4 enfants».