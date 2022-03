Concert géant : PSY a fait «transpirer et ruisseler» Séoul

Le chanteur sud-coréen donnait samedi un méga-concert, retransmis en direct sur YouTube, pour lancer son nouveau single «Gentleman».

Privés de vidéo et de chorégraphie, les inconditionnels et les spécialistes ont néanmoins été déçus par les ratés de la promotion. La vidéo devrait être postée sur la page officielle de Psy sur YouTube en effet seulement ce samedi, à 21h00 (14h00 au Luxembourg), et non pas vendredi dès la sortie du single. La «danse du cheval» mimée par Psy dans le clip de «Gangnam Style» a fait beaucoup pour le succès du titre à travers le monde, et l'on attendait de voir si le poupon des charts en avait encore sous le pied…