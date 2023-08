Psycho: Si vous êtes à bout, pensez à recharger votre… batterie sociale!

Ce même concept s’applique également aux humains. Isabella Vidmar, psychologue et thérapeute à Zurich, nous éclaire sur le sujet et donne quelques pistes pour éviter de se retrouver avec une batterie sociale vide.

Qu’entend-on exactement par «batterie sociale»?

La batterie sociale de chaque personne se vide-t-elle de la même manière?

Non, différentes caractéristiques ont un impact sur la batterie sociale. Les personnes introverties, par exemple, se replient sur elles-mêmes et sont très attentives à leur environnement. Elles privilégient les petits groupes, sont, dans un premier temps, dans la réserve et analysent la situation. La société leur pompe de l’énergie, c’est pourquoi elles ont besoin d’un environnement calme, de situations sociales gérables et de peu de stimuli pour pouvoir recharger leur batterie.