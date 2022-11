Luxembourg: Psychomotricienne, elle a choisi d'être enseignante

Jeanne Winandy est l'une des 289 enseignants à avoir fait leur première rentrée en septembre. Elle est, comme 115 d'entre eux, «Quereinsteiger». C'est-à-dire qu'elle est titulaire d'un bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental. Ce n'est cependant pas son premier job. «J'ai travaillé huit ans comme psychomotricienne, mais j'ai choisi de changer. Le métier d'enseignant m'a toujours fascinée. On a beaucoup de responsabilités, mais on peut apporter beaucoup aux enfants. On passe du temps avec eux dans leur développement scolaire», explique l'enseignante de 34 ans.