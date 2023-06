Au Luxembourg: Pour ses 70 ans, Publilux croit dans la force de l'affichage

«70 ans, c'est un âge honorable pour un homme. Pour Publilux, cette longévité signifie que nous avons pu résister aux grandes agences de communication et à la concurrence toujours plus féroce. 70 ans veut dire traverser les générations et faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’évolution».

Daniel Trösch, beau-fils du père fondateur en 1953, René Feletig, est le directeur général de Publilux depuis 2012. Après une reprise en main compliquée, la société, qu'il qualifie lui-même de «familiale», n'a cessé de grandir: elle emploie aujourd'hui seize salariés et fait partie du «Big 3» du secteur de la publicité et de la communication au Luxembourg, avec JC Decaux et IP.

Fier du label «Made in Luxembourg»

«Fier» du label «Made in Luxembourg», reçu en 2016, Daniel Troesch égrène le crédo de Publilux: «Sérieux, service et conditions identifques dans tous les contrats selon le principe ''One face, one prince to the customer''». Des clients qui sont de tous les horizons, grande distribution, garages, banques, coiffeurs… Comme défi à relever, le directeur entend «être plus présent dans les médias sociaux et ainsi donner plus de voix à nos clients. C'est essentiel en 2023».