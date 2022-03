Puissant séisme en Grèce

Un tremblement de terre de 6,5 sur l’échelle de Richter a secoué le Péloponnèse. Une ou plusieurs fortes répliques sont attendues.

Ni victimes ni dégâts n'avaient été signalés près de deux heures après le séisme, enregistré à 12h09 heure locale et fortement ressenti dans tout le Péloponnèse. "Les choses ont heureusement l'air de ne pas être sérieuses. Nous avons fait le tour des bâtiments les plus fragiles, il n'y a aucun dégât visible", a témoigné Georges Zabaziotis, maire de Kyparissi, non loin de l'épicentre.