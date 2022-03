Punir le client plutôt que la prostituée

LUXEMBOURG - Prendre de front la

demande plutôt que l'offre, pourrait faire baisser la prostitution, selon Lydie Err.

La prostitution en Europe augmente et avec elle la traite d'êtres humains. La légaliser serait la rendre comme une industrie économiquement encore plus intéressante. Pour faire face à ce problème, la socialiste Lydie Err a présenté, mercredi, une proposition de loi basée sur le modèle suédois.

L'objectif: «viser la "pénalisation" du client au lieu de celle de la prostituée qui est une victime». Car en Suède, la loi semble fonctionner. Le nombre de prostituées et de clients aurait diminué après son entrée en vigueur. Mais au Luxembourg, le modèle serait différent. «Les peines classiques, comme les amendes et la privation de liberté du client prévues en Suède, seraient remplacées par des services d'intérêt général et le client ne serait pas criminalisé», explique Lydie Err.