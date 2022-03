Purification linguistique en Belgique

Nouvelle preuve que la crise belge est profonde: une commune limitrophe de Bruxelles ne vend ses terrains qu’à des néerlandophones.

Imaginez que le Grand-duché ne vende plus que des terrains à ceux qui parlent luxembourgeois. Cette politique clairement discriminatoire est à l’œuvre aux portes de Bruxelles, raconte Jean Quatremer, journaliste à Libération, sur son blog .

Un élu francophone a porté plainte contre une politique qu’il estime être discriminatoire. Las, les autorités compétentes, néerlandophones, n’ont pas trouvé à redire à cette politique. Politique au but très clair et parfaitement assumée par les élus. «C’est un instrument important pour garantir le caractère flamand de communes comme Zaventem et favoriser la cohabitation entre les habitants d’un quartier», s’est réjoui l’adjoint au maire Eric van Rompuy (CD&V) ; cité par Jean Quatremer.