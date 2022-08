Britney Spears dit tout : «Put***, qu’est-ce que j’ai fait pour mériter cela»

«Contrôle»

Dans un message audio de 22 minutes posté sur YouTube dimanche soir, que le média Variety était le premier à révéler, Britney Spears dénonce d’une voix triste et parfois éraillée ses 13 années de vie sous le «contrôle» de son père, avec l’assentiment selon elle de sa «mère», de son «frère» et de ses «amis». «Putain, qu’est-ce que j’ai fait pour mériter cela», l’entend-on dire sur la bande audio, accusant aussi sa famille et ses proches de l’avoir «littéralement tuée».

Vendredi, toutefois, la star a sorti sa première chanson depuis six ans en duo avec la légende britannique Elton John et intitulée «Hold Me Closer». La dernière sortie de Britney Spears remonte à 2016, avec son album «Glory». La pop star, révélée par plusieurs tubes planétaires dont «Baby One More Time», n’a pas donné d’interview depuis des années et apparaît rarement publiquement.