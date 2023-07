Corée du Nord: Pyongyang a encore tiré des missiles balistiques

L’armée sud-coréenne dit avoir «détecté deux missiles balistiques tirés par la Corée du Nord depuis des zones proches de Pyongyang, vers la mer de l’Est (également appelée mer du Japon) à 23h55 le 24 et à minuit le 25» juillet, selon l’état-major interarmées cité par l’agence sud-coréenne Yonhap.

Les deux missiles ont parcouru quelque 400 km avant de tomber en mer, selon le ministère de la Défense de Corée du Sud cité par Yonhap et l’agence japonaise Kyodo. La Maison-Blanche a condamné ces nouveaux «tirs de missiles balistiques».

Hwasong-18

Les essais de missiles «constituent une menace pour les voisins de la RPDC et la communauté internationale», a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, utilisant le nom officiel de République populaire et démocratique de Corée (RPDC). «Notre engagement en faveur de la défense de la République de Corée et du Japon reste inébranlable», a-t-elle ajouté, évoquant cette fois la Corée du Sud.