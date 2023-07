Pyongyang a tiré «plusieurs missiles de croisière» en mer Jaune

Les relations entre les deux Corées se trouvent au plus bas, la diplomatie étant au point mort et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un appelant à une accélération de la course aux armements, y compris nucléaires. Ces derniers tirs de missiles de croisière se produisent, alors qu’un soldat américain, Travis King, est entré en Corée du Nord mardi depuis le Sud et y est possiblement détenu par les autorités, selon l’armée américaine. Le militaire, qui purgeait une peine de prison en Corée du Sud pour agression, devait rentrer aux États-Unis pour faire face à des sanctions disciplinaires.