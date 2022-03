Cyber-vandalisme : Pyongyang appelé à dédommager Sony

Washington a estimé lundi que la Corée du Nord devait admettre sa responsabilité dans la plus grave cyber-attaque jamais survenue aux États-Unis et dédommager les studios Sony Pictures qui en ont été victimes.

L'attaque, révélée fin novembre par Sony, a paralysé le système informatique de la compagnie et s'est accompagnée de la diffusion en ligne de cinq films du studio dont certains pas encore sortis, des données personnelles de 47'000 employés, de documents confidentiels comme le script du prochain James Bond, et une série d'emails très embarrassants pour les dirigeants de Sony. Le FBI a imputé vendredi cette cyber-attaque, revendiquée par le groupe de pirates informatiques GOP (Guardians of Peace), à la Corée du Nord qui n'a cessé de nier toute implication. Dimanche, Pyongyang a menacé de représailles la Maison Blanche et d'autres cibles américaines, en cas de sanctions.