Corée du Nord : Pyongyang confinée en raison d’une «maladie respiratoire»

Les habitants de Pyongyang ont reçu l’ordre de rester à leur domicile de mercredi à dimanche et doivent se soumettre à de multiples prises de température chaque jour, a rapporté le site spécialisé NK News, établi à Séoul, citant un document gouvernemental. Ce texte ne mentionne pas le Covid-19, mais affirme que le rhume figure parmi les maladies nouvelles qui se propagent actuellement dans la capitale.

Vague de froid sibérienne

Citant sur des sources à Pyongyang, NK News avait affirmé mardi que des habitants de la plus grande ville nord-coréenne semblaient faire des provisions en prévision d’un éventuel confinement. On ignore si d’autres territoires sont concernés par des confinements similaires et les médias d’État n’ont pas annoncé de nouvelles mesures.