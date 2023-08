En Corée du Nord: Pyongyang rouvre ses frontières à ses ressortissants à l’étranger

Compétition de taekwondo

La Corée du Nord a fermé ses frontières début 2020 pour lutter contre la pandémie de coronavirus, mais de plus en plus de signes indiquent que le pays s’engage vers une réouverture. Après trois ans d’arrêt, la compagnie aérienne nationale Air Koryo a par exemple repris les vols commerciaux internationaux, dont un a atterri à Pékin mardi.

La semaine dernière, une délégation d’athlètes nord-coréens a été autorisée à quitter le pays pour participer à une compétition de taekwondo au Kazakhstan. Et le mois dernier, des dignitaires chinois et russes ont assisté à un défilé militaire à Pyongyang. Ils étaient les premiers hauts responsables étrangers à visiter la Corée du Nord depuis plusieurs années.

«Avec cette dernière annonce, on s’attend à ce qu’un retour à grande échelle des Nord-Coréens se fasse également par voie terrestre», a assuré à l’AFP Cheong Seong-chang, chercheur à l’Institut Sejong. Malgré les signes d’assouplissement, certains analystes estiment cependant que la Corée du Nord n’est pas encore tout à fait prête à rouvrir ses frontières.

Liaisons avec Pékin

Celle-ci avait entraîné une augmentation massive du nombre d’hospitalisations et de décès dans le pays. Certaines études estiment que près de deux millions de personnes sont mortes dans les semaines qui ont suivi. La Corée du Nord dispose d’un système de santé défaillant -- l’un des pires au monde -- et n’a pas de vaccins contre le Covid, ni de médicaments antiviraux ou de capacité de tests de masse. Selon Cho Han-bum, en cas de réouverture complète, la situation pourrait être bien pire qu’en Chine.

Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ewha de Séoul, a déclaré que la reprise très limitée des vols vers la Chine et la Russie et l’autorisation donnée aux citoyens étrangers de rentrer chez eux «ne constituent en aucun cas une réouverture complète de la frontière». Et la quarantaine d’une semaine imposée aux citoyens qui rentrent chez eux laisse penser que le tourisme vers la Corée du Nord ne reprendra pas de sitôt, a ajouté Cheong Seong-chang, de l’Institut Sejong.