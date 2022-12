En Corée du Nord : Pyongyang dit avoir mené un test pour un satellite espion

AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Cette photo prise le 18 décembre 2022 et publiée par l’agence de presse centrale coréenne (KCNA) officielle de le 19 décembre 2022 montre une fusée transportant un satellite expérimental lors de son lancement la base de Sohae, dans la zone de Tongchang-ri (nord-ouest).

500 km d’altitude

Le test réalisé dimanche depuis la base de lancement de satellites de Sohae, dans la zone de Tongchang-ri (nord-ouest), a pu valider des «(éléments) techniques importants», notamment la captation d’images depuis l’espace ainsi que le traitement et la transmission de données par des dispositifs de communication. L’agence d’État a également rapporté que l’engin qui transportait le satellite «d’essai» – qui comportait des caméras, des émetteurs et des récepteurs d’images, des systèmes de contrôle et des batteries – a atteint une altitude de 500 kilomètres.