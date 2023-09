Guerre en Ukraine: Sommet Poutine-Kim Jong: Moscou ne confirme pas mais évoque des exercices militaires

Lundi, Washington a déclaré que les négociations secrètes sur la livraison d'armes par Pyongyang pour l'effort de guerre de Moscou progressaient «activement». Selon le quotidien américain The New York Times, le Kremlin cherche à obtenir de la Corée du Nord des obus d'artillerie et des missiles antichars, tandis que M. Kim serait à la recherche de technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire, ainsi que d'une aide alimentaire.