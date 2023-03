Nations Unies : Pyongyang réclame la fin des exercices conjoints de Séoul et Washington

Le régime nord-coréen a appelé ce dimanche l’ONU à faire cesser les manœuvres militaires conjointes américaine et sud-coréenne.

Kim Jung Un. AFP

Le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord a appelé les Nations Unies à exhorter Séoul et Washington à cesser leurs manœuvres militaires conjointes, a rapporté dimanche l’agence de presse officielle KCNA.

«L’ONU et la communauté internationale vont devoir appeler les États-Unis et la Corée du Sud à cesser immédiatement leurs remarques provocantes et leurs exercices militaires conjoints», a déclaré le vice-ministre Kim Son Gyong dans un communiqué publié par KCNA. Selon lui, la rhétorique et les manœuvres de Séoul et Washington ont conduit à un niveau de tensions «extrêmement dangereux».

Des exercices militaires d’ampleur prévus mi-mars

Cette déclaration intervient après que des représentants américains et sud-coréens ont annoncé vendredi des exercices militaires de grande ampleur, du 13 au 23 mars. Washington et Séoul affirment qu’il s’agit d’exercices de défense, mais Pyongyang les considère comme des répétitions générales à une invasion de son territoire ou à un renversement de son régime. Vendredi, les deux alliés ont réalisé une manœuvre aérienne conjointe avec un bombardier américain de longue portée et un avion de combat sud-coréen.

Les «actes irresponsables» des deux alliés n’auront pour conséquence que de faire passer la situation régionale dans une «phase très critique et incontrôlable», a mis en garde Kim Son Gyong. Samedi, la Corée du Nord a tenu Washington pour responsable de ce qu’elle considère être l’effondrement des systèmes internationaux de contrôle des armes et affirmé que l’arsenal nucléaire de Pyongyang est le «moyen le plus sûr» d’équilibrer les pouvoirs dans la région.