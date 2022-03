Après un mois d’accalmie : Pyongyang reprend ses tirs de missiles

Le régime nord-coréen a lancé dimanche son premier missile depuis un mois, après avoir observé une pause pendant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin.

La Corée du Nord a tiré dimanche un missile balistique, le huitième cette année, après un mois d’accalmie pendant les Jeux olympiques de Pékin et au moment où l’attention internationale est focalisée sur l’Ukraine.

La présidence sud-coréenne a exprimé sa «profonde préoccupation» face à ce lancement survenant «au moment où le monde s’efforce d’arrêter la guerre en Ukraine». En janvier, la Corée du Nord avait effectué sept tirs, un nombre record en un mois, y compris celui de son plus puissant missile depuis 2017, alors que les négociations avec les États-Unis sont au point mort. Le régime a aussi averti qu’il pourrait renoncer à son moratoire auto-imposé sur les tests de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et les essais nucléaires.

«Pyongyang a saisi l’occasion»

La Corée du Nord s’est abstenue de tout test d’armes pendant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, peut-être par respect pour son voisin et allié chinois. Cependant, alors que l’attention de la communauté internationale est focalisée sur la guerre en Ukraine, beaucoup d’analystes s’attendaient à ce que Pyongyang en profite pour reprendre ses tirs.

«Ils relancent la machine», a déclaré à l’AFP Shin Beom-chul, chercheur au Research Institute for Economy and Society. «Ils se sont retenus de toute provocation pendant les Jeux de Pékin pour ménager leurs relations avec la Chine. Mais alors que l’intérêt des États-Unis s’est tourné vers l’Europe avec la crise en Ukraine et que le Conseil de sécurité s’avère incapable de fonctionner, Pyongyang a saisi l’occasion», a expliqué cet analyste.