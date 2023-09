Pyongyang va expulser le soldat américain passé en Corée du Nord

Ce soldat américain qui a fait défection en Corée du Nord en juillet venait tout juste de passer deux mois dans une prison sud-coréenne. En franchissant la frontière avec le Sud, Travis King a cherché à échapper «aux mauvais traitements et à la discrimination raciale dans l'armée américaine», avait affirmé KCNA en août, confirmant que le soldat était détenu par Pyongyang.

Sortie de prison sud-coréenne

Travis King devait rentrer aux Etats-Unis après avoir eu des ennuis avec la justice sud-coréenne, mais il a traversé la frontière avec le Nord le 18 juillet en se mêlant à un groupe de touristes qui visitait la zone démilitarisée séparant les deux Corées. Soldat de deuxième classe, il sortait de prison en Corée du Sud après une rixe dans un bar et une altercation avec la police. Il devait retourner aux Etats-Unis pour faire face à des sanctions disciplinaires. Les deux Corées sont techniquement toujours en guerre depuis 1953, car c'est un armistice et non un traité de paix qui a mis fin au conflit armé.