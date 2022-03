Corée du Nord : Pyongyang tente aussi de développer un satellite

Depuis janvier, le régime nord-coréen a effectué un nombre record d’essais d’armes. Cela malgré les nombreuses sanctions internationales.

«Des photos verticales et obliques»

Cependant, l’agence de presse officielle de la Corée du Nord KCNA a déclaré que les agences gouvernementales avaient effectué dimanche un test «d’une grande importance pour le développement du satellite de reconnaissance». Selon KCNA, le test du satellite a permis de «confirmer les caractéristiques et la précision de fonctionnement du système de photographie haute définition, du système de transmission de données et des dispositifs de contrôle d’attitude». Il s’agissait notamment de «réaliser des photographies verticales et obliques d’une zone spécifique de la terre avec des caméras qui seront embarquées sur le satellite de reconnaissance».