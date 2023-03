Corée du Nord: Pyongyang tire un missile ICBM le jour de la visite de Yoon au Japon

«Notre armée a détecté un missile balistique de longue portée tiré depuis la zone de Sunan à Pyongyang», a indiqué à l’AFP l’état-major interarmées, précisant à l’AFP qu’il s’agissait d’un ICBM. Lors d’une réunion du Conseil national de sécurité, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a appelé au renforcement de la coopération trilatérale avec le Japon et les États-Unis, ajoutant que «la Corée du Nord paiera un prix juste pour ces provocations inconsidérées», a rapporté son bureau dans un communiqué. Tokyo a indiqué que le missile avait atteint une altitude maximale de plus de 6000 km.

Le Premier ministre nippon Fumio Kishida a annoncé à la presse qu’il rencontrerait les ministres du Conseil national de sécurité. «La paix et la stabilité dans la région sont des questions très importantes pour les pays concernés», a-t-il souligné. Le lancement de jeudi a eu lieu quelques heures avant que les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon ne se rencontrent à Tokyo, les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang devant être au centre de leurs discussions. Ce sommet est le premier en 12 ans entre les deux puissances voisines, qui cherchent à réparer des liens longtemps mis à mal par les atrocités commises par le Japon au cours de ses 35 années de domination coloniale sur la Corée (1910-1945).

«Polycrise»

Les deux pays augmentent actuellement leurs dépenses en matière de défense et organisent régulièrement des exercices militaires conjoints, ce qui, selon Yoon Suk Yeol, est essentiel pour la stabilité régionale et mondiale. «La Corée du Sud et le Japon ont de plus en plus besoin de coopérer en cette période de ''polycrise'' où les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord s’intensifient», a soutenu mercredi le président sud-coréen Yoon Suk Yeol dans un entretien avec plusieurs médias, dont l’AFP.