E-commerce au Luxembourg: Qu'achetez-vous sur Internet? Des fringues, à manger et des vacances

Les vêtements, les chaussures et les accessoires sont les choses les plus fréquemment achetés sur Internet.

En 2022, 82% des résidents ont acheté sur Internet, c’est 9 points de plus qu’il y a dix ans. C’est plus que la moyenne européenne (75%). Ce qui place le Grand-Duché dans les dix pays européens les plus actifs en ce qui concerne l’e-commerce. Ce sont les Néerlandais les champions (92%), devant le Danemark (90%) et l’Irlande (89%).

Les Français sont juste devant les résidents du Luxembourg (83%), les Allemands à égalité (82%), les Belges pas très loin derrière (79%). Seuls 51,5% des Roumains pianotent sur Internet pour leurs achats et moins de la moitié (49%) des Bulgares.

Biens et services culturels

Sans surprise, au Luxembourg, ce sont les jeunes actifs les plus accros au shopping en ligne: près de 93% des 25-34 ans, suivis des 35-44 ans (90%) et des tout jeunes (les moins de 25 ans, près de 84%). Plus l’âge augmente, plus la tendance diminue: 80,5% chez les 45-54 ans, 72% chez les 55-64 ans, le pourcentage tombant à 61% chez les 65-74 ans.

Qu’achètent-ils? Plus de 41% des internautes achètent des vêtements, des chaussures et des accessoires, près de 32% bookent une location, 28,5% commandent à manger, 27,5% réservent des hôtels et des voyages.

Internet est aussi un réflexe pour tout ce qui est culturel: 27% des internautes prennent sur la Toile des billets pour des événements culturels. 23,5% achètent des livres, des magazines ou des journaux, 22,5% des films en streaming, 20,5% de la musique en ligne.

